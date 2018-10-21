На «Ростов-Арене» открылся IX Фестиваль науки Юга России

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-21T15:46:10+03:00

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В субботу, 20 октября на стадионе «Ростов-Арена» состоялось открытие IX Фестиваля науки Юга России. Торжественная церемония началась с приветственных слов почетных гостей. Первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев отметил, что в этом году фестиваль проводится на новом стадионе, построенном по последнему слову техники.

- Наука – это драйвер экономики. Чтобы оставаться конкурентоспособными, наши предприятия внедряют в свое производство новые прорывные технологии. На фестивале присутствует много молодых людей. Это значит, что у нашей страны будет большое будущее, - сказал Андрей Савельев.

Врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко подчеркнула: «Мы хотим понять, каким будет наше будущее. В этом смысле у нас много научных площадок, деловых игр, наши партнеры дают мастер-классы. В целом, фестиваль посвящен искусственному интеллекту – каким он будет мы пока не знаем, но мы делаем все для развития этого направления и готовы обсуждать эту тему на всех научных площадках».

Напомним, фестиваль науки вузов Юга России - это открытая интерактивная выставка образовательных продуктов и результатов исследовательской, опытно-конструкторской и инженерно-технологической деятельности научно-образовательных организаций, предприятий промышленности и бизнеса.