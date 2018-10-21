В Волгодонске задержали грабителя, который напал на пенсионерку
В субботу, 20 октября, на одной из улиц города Волгодонска 64-летняя местная жительница стала жертвой грабителя. Как рассказала потерпевшая сотрудникам полиции, к ней подошел незнакомец и выхватил из ее рук хозяйственную сумку, в которой лежал кошелек.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 21-летнего подозреваемого, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Оперативники выяснили, что местный житель потратил деньги, а кошелек и сумку выкинул во дворах.
Теперь молодой человек фигурант уголовного дела по факту грабежа, а грозит ему до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее стало известно о раскрытии серии краж в Таганроге. Местный житель успел обворовать пять квартир и домов на миллион рублей прежде, чем его остановили. Часть похищенного удалось вернуть владельцам.