Власти Ростова-на-Дону назвали плюсы новой маршрутной сети

СЕГОДНЯ 20:13 2018-10-21T20:26:06+03:00

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В социальных сетях развернулись дискуссии по поводу реформы маршрутной сети в Ростове. Многие не согласны с тем, что с центральных улиц города уберут маршрутки, другие уже нашли казусные обстоятельства. Так, в субботу, 20 октября, на маршруты №94 и 96 вывели транспорт сразу две компании, которые занимаются перевозками. Но чиновники настроены оптимистично.

– Характеризуя новую маршрутную сеть, важно отметить, что схемы базовых маршрутов с основным потоком, пользующихся наибольшим спросом у пассажиров, остаются привычными для граждан, работа организована с минимальным интервалом движения и временем роботы с пяти утра до полуночи, – сказал в газете «Ростов официальный» директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Саенко. – Предусмотрено увеличение количества и класса подвижного состава, а также ряд изменений схем на существующих маршрутах и открытия новых городских маршрутов.

Так, для обслуживания жилого комплекса «Измаильский парк» (Ворошиловский район) открыт новый маршрут № 2а, связывающий с Центральным рынком. В «Соловьиную рощу» будут заходить автобусы №62, следующие через Центральный рынок и улицу Береговую до площади Карла Маркса. В Левенцовке открыт новый маршрут №67а, проходящий через Красноармейскую на Сельмаш.