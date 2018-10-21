2018-10-21T20:26:06+03:00
Происшествия

Власти Ростова-на-Дону назвали плюсы новой маршрутной сети

Многие жители пока с этим не согласны
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Власти Ростова назвали плюсы новой маршрутной сетиВласти Ростова назвали плюсы новой маршрутной сети
Изменить размер текста:

В социальных сетях развернулись дискуссии по поводу реформы маршрутной сети в Ростове. Многие не согласны с тем, что с центральных улиц города уберут маршрутки, другие уже нашли казусные обстоятельства. Так, в субботу, 20 октября, на маршруты №94 и 96 вывели транспорт сразу две компании, которые занимаются перевозками. Но чиновники настроены оптимистично.

– Характеризуя новую маршрутную сеть, важно отметить, что схемы базовых маршрутов с основным потоком, пользующихся наибольшим спросом у пассажиров, остаются привычными для граждан, работа организована с минимальным интервалом движения и временем роботы с пяти утра до полуночи, – сказал в газете «Ростов официальный» директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Саенко. – Предусмотрено увеличение количества и класса подвижного состава, а также ряд изменений схем на существующих маршрутах и открытия новых городских маршрутов.

Так, для обслуживания жилого комплекса «Измаильский парк» (Ворошиловский район) открыт новый маршрут № 2а, связывающий с Центральным рынком. В «Соловьиную рощу» будут заходить автобусы №62, следующие через Центральный рынок и улицу Береговую до площади Карла Маркса. В Левенцовке открыт новый маршрут №67а, проходящий через Красноармейскую на Сельмаш.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгодонске задержали грабителя, который напал на пенсионерку
На «Ростов-Арене» открылся IX Фестиваль науки Юга России
Ростовские спасатели оценят состояние здания колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство
Житель Ростовской области хранил 2 кг марихуаны в банках
Убитую в Суворовском 24-летнюю Маргариту Кузьминову похоронят в Целине
Соцсети: в Ростове-на-Дону на Ворошиловском толпа избила мужчину
В Ростовской области полицейские раскрыли серию квартирных краж на миллион рублей
На въезде в Суворовский легковушка сбила двух человек
В Ростове-на-Дону высадили свыше девяти тысяч деревьев и кустарников
Гандболистки «Ростов-Дона» победили клуб «Копенгаген» в Лиге чемпионов
В Ростове-на-Дону 69 тонн макулатуры "обменяли" на 170 деревьев
Валерий Карпин о "Ростове": Потеряли концентрацию, игра в атаке не получилась
В Ростове-на-Дону ремонт дороги вторую ночь подряд мешает спать жителям Александровки
Отключения света в Ростове-на-Дону 22-31 октября 2018: список адресов
Чкаловский микрорайон Ростова-на-Дону на сутки останется без воды
Родители убитой 24-летней ростовчанки поблагодарили всех, кто участвовал в ее поисках
В Ростове-на-Дону после столкновения с иномаркой мотоцикл отлетел на пенсионерку
Средняя зарплата по Ростовской области в 2018 году увеличилась на 9,8%
В Таганроге взорвался и сгорел автокран
В Ростове-на-Дону прошла юбилейная конференция по защите прав потребителей
Day off: невеста Баскова оголила грудь
«Откуда у вас такая красота»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала горячее фото со съемок клипа
«Женщина моей мечты»: звезда Playboy Мария Лиман в откровенном купальнике назвала себя музой
«Сравнила тоже - Дон и Бали!»: поклонники пловчихи Юлии Ефимовой спорят, где закаты лучше