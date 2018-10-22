Бурные реки образовались в центре Ростова-на-Дону после дождя

СЕГОДНЯ 08:16 2018-10-22T08:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый осенний ливень обернулся для Ростова ожидаемыми проблемами. В социальной сети появилось видео, снятое вечером 21 октября на пересечении Буденновского проспекта и улицы Московской (район Центрального рынка). Очевидец запечатлел на телефон огромную лужу, которая поразила его не только своими размерами, но и глубиной.

- Дождь совсем недавно начался, а уже такие бурные потоки... - комментирует мужчина за кадром.

Ростовчане под видео пишут, что город снова "поплыл", и вспоминают о пресловутой ливневой канализации.

- Нивелир - это та штука, которую давно изобрели, но ее до сих пор нет у дорожных строителей Ростова, - иронизирует горожанин Олег Капитанов.

ростов плывёт.

Напомним, в донской столице в результате горького опыта определены ряд мест, где при ливне могут случаться потопы. Это улица Шоссейная, Привокзальная площадь, пересечения проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, улиц Стадионной и Нансена, Малиновского и Всесоюзной.