2018-10-22T08:45:24+03:00
Происшествия

В Таганроге "семерка" сбила насмерть перебегавшего дорогу пешехода

Мужчина погиб на месте
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В Таганроге автомобиль насмерть сбил пешехода.В Таганроге автомобиль насмерть сбил пешехода.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
Изменить размер текста:

Жители Таганрога в социальных сетях сообщили о ДТП с погибшим. Вечером 21 октября на улице Ленина разогнавшийся автомобиль ВАЗ-2107 сбил перебегавшего дорогу мужчину. От удара лобовое стекло машины оказалось сильно повреждено, а пешеход скончался. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть горожанина.

Полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства ДТП. Причиной происшествия могла стать плохая видимость на дороге.

Напомним, что по прогнозам синоптиков эта рабочая неделя в Ростовской области будет богата на дожди и туманы. Ситуация на дорогах станет сложнее, поэтому водителям и пешеходам нужно быть бдительнее и вести себя более осторожно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Море призов и развлечений: «Комсомолка» приглашает 28 октября на «Автодень»
Более 1 млн страховых медицинских полисов реализовала компания «ВТБ Страхование»
Calvin Klein, Armani Jeans и Louis Vuitton: в бутике Ростова нашли лже-бренды
«Миссис Россия» Полина Диброва устроила скандал в ресторане
«Афродита!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова устроила фотосессию на фоне океана
«Бесконечная красота»: невеста Баскова опубликовала фото в купальнике
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 22-28 октября 2018: сильные дожди и похолодание
У жительницы Ростовской области после ухода «целительницы» пропали 45 тысяч рублей
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
В Ростове-на-Дону библиотека провела для читателей экопикник
В медицинских центрах можно получить скидки на разные услуги
Бурные реки образовались в центре Ростова-на-Дону после дождя
Власти Ростова-на-Дону назвали плюсы новой маршрутной сети
В Волгодонске задержали грабителя, который напал на пенсионерку
На «Ростов-Арене» открылся IX Фестиваль науки Юга России
Ростовские спасатели оценят состояние здания колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство
Житель Ростовской области хранил 2 кг марихуаны в банках