В Таганроге "семерка" сбила насмерть перебегавшего дорогу пешехода

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-22T08:45:24+03:00

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Жители Таганрога в социальных сетях сообщили о ДТП с погибшим. Вечером 21 октября на улице Ленина разогнавшийся автомобиль ВАЗ-2107 сбил перебегавшего дорогу мужчину. От удара лобовое стекло машины оказалось сильно повреждено, а пешеход скончался. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть горожанина.

Полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства ДТП. Причиной происшествия могла стать плохая видимость на дороге.

Напомним, что по прогнозам синоптиков эта рабочая неделя в Ростовской области будет богата на дожди и туманы. Ситуация на дорогах станет сложнее, поэтому водителям и пешеходам нужно быть бдительнее и вести себя более осторожно.