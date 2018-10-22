В медицинских центрах можно получить скидки на разные услуги

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-22T09:49:22+03:00

За помощью в лечении и постановке диагноза ростовчане часто обращаются в различные медицинские центры. Клиники предлагают различные акции и скидки, которые позволяют пройти диагностику и получить другие медицинские услуги по приемлемым ценам

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В Дорожной клинической больнице СКЖД до конца октября можно со скидкой пройти следующие обследования:

- Анализ гормонов и УЗИ щитовидной железы со скидкой 10%.

- Обследование «Урогенитальная программа для женщин», включающее инфекционный скрининг и консультацию гинеколога, со скидкой 15%.

- Обследование «Урогенитальная программа для мужчин», включающее инфекционный скрининг и консультацию уролога-андролога, со скидкой 15%.

- МРТ одного отдела позвоночника со скидкой 10%.

- Программа «Вместе против рака!», включающая исследование онкомаркеров, и онкогенетику рака молочной железы со скидкой в 15%.

- Программа «Женское здоровье», включающая УЗИ молочной железы, исследование гинекологии со скидкой в 30%.

- Хирургическая эндоскопическая коррекция перегородки носа под наркозом со скидкой 10%.

На все МРТ исследования действуют постоянные скидки после 19:00. Также в период с 15:00 до 18:00 на услуги УЗИ применяется скидка в размере 50%. Различные акции проходят в клинике в конце каждого месяца.

Центр метаболических нарушений и медицинской реабилитация «Гармония РавноВЕСиЯ» предлагает скидку в размере 20% на все услуги Центра до конца года.

Для получения подробной информации по акциям и записи на прием можно позвонить по телефонам: ДКБ СКЖД - 8 (863) 255-70-55 , центр «Гармония РавноВЕСиЯ» - 8 9285223450

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