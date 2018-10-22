В медицинских центрах можно получить скидки на разные услуги
В Дорожной клинической больнице СКЖД до конца октября можно со скидкой пройти следующие обследования:
- Анализ гормонов и УЗИ щитовидной железы со скидкой 10%.
- Обследование «Урогенитальная программа для женщин», включающее инфекционный скрининг и консультацию гинеколога, со скидкой 15%.
- Обследование «Урогенитальная программа для мужчин», включающее инфекционный скрининг и консультацию уролога-андролога, со скидкой 15%.
- МРТ одного отдела позвоночника со скидкой 10%.
- Программа «Вместе против рака!», включающая исследование онкомаркеров, и онкогенетику рака молочной железы со скидкой в 15%.
- Программа «Женское здоровье», включающая УЗИ молочной железы, исследование гинекологии со скидкой в 30%.
- Хирургическая эндоскопическая коррекция перегородки носа под наркозом со скидкой 10%.
На все МРТ исследования действуют постоянные скидки после 19:00. Также в период с 15:00 до 18:00 на услуги УЗИ применяется скидка в размере 50%. Различные акции проходят в клинике в конце каждого месяца.
Центр метаболических нарушений и медицинской реабилитация «Гармония РавноВЕСиЯ» предлагает скидку в размере 20% на все услуги Центра до конца года.
Для получения подробной информации по акциям и записи на прием можно позвонить по телефонам: ДКБ СКЖД - 8 (863) 255-70-55 , центр «Гармония РавноВЕСиЯ» - 8 9285223450
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