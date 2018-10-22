2018-10-22T10:46:21+03:00
Общество

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Синоптики прогнозируют сильный дождь
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Спасатели донского региона распространили официальное сообщение о непогоде. До конца 22 октября действует штормовое предупреждение. Причина - очень сильный дождь.

- Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, - говорят в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Рекомендует жителям максимально исключить пребывание на улице, при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.

Напомним, накануне в Ростове прошел сильный ливень. По словам очевидцев, бурные потоки

наблюдались на пересечении Буденновского и Московской (район Центрального рынка).

Согласно прогнозу синоптиков, на этой неделе осень постепенно начнет напоминать о себе, ожидается небольшое снижение температуры воздуха и дожди.

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