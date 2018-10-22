У жительницы Ростовской области после ухода «целительницы» пропали 45 тысяч рублей
В Семикаракорском районе задержали лже-целительницу, которая обманула как минимум одного человека. По словам потерпевшей местной жительницы, на улице к ней подошла неизвестная и сообщила, что якобы обладает особым даром, она не смогла пройти мимо, так как обратила внимание очень сильную порчу.
- «Целительница» рассказала, что снять ее можно только дома у потерпевшей, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Испуганная жертва привела подозреваемую в свою квартиру, а когда «ритуал очищения» закончился, женщина обнаружила пропажу 45 тысяч рублей.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, на время расследования которого она взята под стражу. Обманщице грозит до пяти лет лишения свободы.