2018-10-22T11:07:54+03:00
Общество

Погода на неделю в Ростове-на-Дону 22-28 октября 2018: сильные дожди и похолодание

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на неделю 22-28 октября 2018
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Погода на неделю в Ростове-на-Дону: сильные дожди и похолодание.Погода на неделю в Ростове-на-Дону: сильные дожди и похолодание.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Погода на неделю 22-28 октября 2018 в Ростове-на-Дону: сильные дожди и похолодание. Если верить прогнозам синоптиков, то осень окончательно вступила в свои права.

В частности, в понедельник, 22 октября, сильные осадки начнутся со второй половины дня и продлятся до самого вечера. Температура воздуха в этот день до плюс 17 градусов выше нуля. Во вторник, 23 октября, похолодает до 13 градусов. А вот сила западного ветра будет доходить временами до десяти метров в секунду.

В среду, 24 октября, тоже будет хмуро - до 16 градусов тепла, а вот ветер помянет свое направление на юго-западное - его порывы составят до 14 метров в секунду. В четверг, 25 октября, снова обильные осадки в первой половине дня, температура воздуха от 10 до 14 тепла, ветер еще сильнее - до 17 метров в секунду.

В пятницу, 26 октября, от плюс восьми до десяти градусов. Ветер снова холодный. Все выходные будет хмурая погода, зато ветер утихнет, а осадки маловероятны.

Атмосферное давление всю неделю будет гулять - то ниже, до выше нормы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Море призов и развлечений: «Комсомолка» приглашает 28 октября на «Автодень»
Более 1 млн страховых медицинских полисов реализовала компания «ВТБ Страхование»
Calvin Klein, Armani Jeans и Louis Vuitton: в бутике Ростова нашли лже-бренды
«Миссис Россия» Полина Диброва устроила скандал в ресторане
«Афродита!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова устроила фотосессию на фоне океана
«Бесконечная красота»: невеста Баскова опубликовала фото в купальнике
У жительницы Ростовской области после ухода «целительницы» пропали 45 тысяч рублей
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
В Ростове-на-Дону библиотека провела для читателей экопикник
В медицинских центрах можно получить скидки на разные услуги
В Таганроге "семерка" сбила насмерть перебегавшего дорогу пешехода
Бурные реки образовались в центре Ростова-на-Дону после дождя
Власти Ростова-на-Дону назвали плюсы новой маршрутной сети
В Волгодонске задержали грабителя, который напал на пенсионерку
На «Ростов-Арене» открылся IX Фестиваль науки Юга России
Ростовские спасатели оценят состояние здания колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство
Житель Ростовской области хранил 2 кг марихуаны в банках