Погода на неделю в Ростове-на-Дону 22-28 октября 2018: сильные дожди и похолодание

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-22T11:07:54+03:00

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Погода на неделю 22-28 октября 2018 в Ростове-на-Дону: сильные дожди и похолодание. Если верить прогнозам синоптиков, то осень окончательно вступила в свои права.

В частности, в понедельник, 22 октября, сильные осадки начнутся со второй половины дня и продлятся до самого вечера. Температура воздуха в этот день до плюс 17 градусов выше нуля. Во вторник, 23 октября, похолодает до 13 градусов. А вот сила западного ветра будет доходить временами до десяти метров в секунду.

В среду, 24 октября, тоже будет хмуро - до 16 градусов тепла, а вот ветер помянет свое направление на юго-западное - его порывы составят до 14 метров в секунду. В четверг, 25 октября, снова обильные осадки в первой половине дня, температура воздуха от 10 до 14 тепла, ветер еще сильнее - до 17 метров в секунду.

В пятницу, 26 октября, от плюс восьми до десяти градусов. Ветер снова холодный. Все выходные будет хмурая погода, зато ветер утихнет, а осадки маловероятны.

Атмосферное давление всю неделю будет гулять - то ниже, до выше нормы.