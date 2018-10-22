2018-10-22T11:25:41+03:00
Общество

«Бесконечная красота»: невеста Баскова опубликовала фото в купальнике

Поклонники завидуют тенору и называют ростовчанку Викторию Лопыреву «прекрасным лебедем»
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники завидуют тенору и называют ростовчанку Викторию Лопыреву «прекрасным лебедем». Фото: инстаграм Виктории Лрпыревой.Поклонники завидуют тенору и называют ростовчанку Викторию Лопыреву «прекрасным лебедем». Фото: инстаграм Виктории Лрпыревой.
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Невеста певца Николая Баскова уже не уступает ему в популярности. Об этом свидетельствует количество лайков, которые получает красавица из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева. Несколько часов назад очаровательная блондинка опубликовала фотографию в белом купальнике, который подчеркивает достоинства ее фигуры. Поклонники просто на время потеряли дар речи от такого великолепия, а потом все же взяли себя в руки и стали комментировать увиденное.

- Вот Коляну повезло, - написал один из них, вероятно, имея ввиду ее жениха Николая баскова.

- Вика, Вы безумно красивая девушка, я просто тащусь от Вас, - сделал комплимент красотке другой.

- Танцуй Россия... и плач Европа... А у нее самая, самая, самая красивая опа, - процитировал известную песню третий.

lopyrevavikalopyrevavika
It s another level with your name on it V #missV #Allthewayup
56375 отметок «Нравится»398 комментариевInstagram

Были и такие комментарии в духе: «Классная попочка», «Очень красивая и сексуальная девочка», «Светлая, как ангел», «пЭрсик», «Белый лебедь» и пр.

Всего за несколько часов пост Виктории получил больше 52 тысяч лайков.

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