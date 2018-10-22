2018-10-22T12:07:03+03:00
Общество

«Афродита!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова устроила фотосессию на фоне океана

Всего за несколько часов откровенное фото красавицы оценили десятки тысяч человек
ГОШЕВ Игорь
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Всего за несколько часов откровенное фото красавицы оценили десятки тысяч человек. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Всего за несколько часов откровенное фото красавицы оценили десятки тысяч человек. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова за здоровый образ жизни. Это она подчеркивает во всех интервью. И, естественно, результаты такого подхода к своему телу - очевидны. Идеальная фигура красавицы уже давно сводит с ума поклонников. Вот и на этот раз певица решила порадовать их взоры роскошным фото, сделанном на фоне океана. На нем Татьяна в сдельном купальнике, греется на солнышке.

- Удивительное рядом, - подписала она снимок. - Иногда отпустить все мысли и выдохнуть - единственное, что нужно и можно сделать... Еще похлопать себя по плечу и сказать - ты молодец, ты справишься.

Одни подписчики живо отреагировали на написанное: «Ну, судя по этому фото, ты иногда хлопаешь себя отнюдь не по плечу», называли Котову «Афродита!», «Жемчужина», «Русалка, где твой хвостик?», «Хорошенькая», «Как же ты хороша» и «Яркая и умная девушка».

Другой же написал:

- Как же мне нравятся псевдоинтеллектуальные подписи к фотографиям ...оп.

Но красавица пока никак не отреагировала на эту реплику.

kottovakottova
Удивительное - рядом
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