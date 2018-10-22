«Миссис Россия» Полина Диброва устроила скандал в ресторане

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-22T12:20:15+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва рассказала, как ей испортили настроение в ресторане, куда жена известного шоумена пришла вместе с подругой. Неприятным инцидентом красавица из Ростова-на-Дону поделилась в своем Инстаграм.

- Незнакомым людям достаточно сложно спровоцировать меня на агрессию, но некоторым удается, - так она начала свой пост. - Решила с подругой пообедать в ресторане. Вроде заявлено как приличное место, видно, достаточно средств затрачено на дизайн интерьера, мебель, посуду... Я видела многое, но в этот раз меня удалось удивить по-настоящему. Так, не с первого раза удалось пообщаться с истинным официантом: первый человек ответил, что стажер; второй, что не наш официант; третий согласился принять заказ. А в момент общения, я поняла, что наш официант с трудом понимает/изъясняется на русском языке. Попыталась объяснить, что мясо и овощи гриль надо жарить без масла и специй мне. В итоге, содержимое тарелки была жирным и в масле. Финалом стало, что заказанный суп подруги так и не принесли. А, рассчитывавшая нас девушка сказала: сбой системы и чек дать не могу.

Все это настолько возмутило многодетную мать, что закончила она пост со словами:

- В книге жалоб были примерно те же записи, друзья. Ну хотя бы скидку или комплимент... Нет! Мы не бедствуем, но надо уметь общаться с клиентами.

В итоге, красавица опубликовала название столичного ресторана и пообещала, что больше туда никогда не пойдет.