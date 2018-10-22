Calvin Klein, Armani Jeans и Louis Vuitton: в бутике Ростова нашли лже-бренды

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-22T12:31:44+03:00

Всю продукцию уже изъяли из оборота. Фото: ЮТУ.

Всю продукцию уже изъяли из оборота

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В городе Ростове-на-Дону таможенники направились в один из крупных торговых центров донской столицы, где нашли в продаже ни одну сотню экземпляров контрабандной одежды.

Поводом для этой проверки стало обращение Волго-Донской транспортной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, вся продукция известных брендов продавалась без разрешения правообладателя, не исключено, что она - контрафакт.

В итоге, 172 единицы продукции были маркированы товарными знаками Calvin Klein, Armani Jeans и Louis Vuitton. Однако продавцы не смогли показать лицензионные договоры о предоставлении права использования товарных знаков. В итоге, толстовки, кроссовки, майки и пр. были изъяты из оборота.

Как сообщили в Южном таможенном управлении, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по прошествии которой будут известны все обстоятельства случившегося. Не исключено, что продавцов ждут крупные денежные штрафы.