2018-10-22T12:42:50+03:00
Общество

Более 1 млн страховых медицинских полисов реализовала компания «ВТБ Страхование»

Это на треть больше, чем год назад
Ольга КУБЫШЕВА
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Услуги добровольного медицинского страхования стали более популярными. Об этом свидетельствует статистика, которую озвучили в компании «ВТБ Страхование» за девять месяцев этого года, где было заключено свыше 1 млн медицинских полисов. Это на треть больше, чем за тот же период 2017-го. В тройке самых популярных медицинских продуктов - полисы для иностранных граждан (34%), на случай онкозаболеваний (28%), продукты для получения качественной медпомощи в ведущих поликлиниках страны, в том числе с помощью сервиса телемедицины (25%).

Кроме того, в числе востребованных продуктов компании - полис «Медсоветник»: страховая программа помогает найти лучшую клинику и врача в соответствии с профилем заболевания и организовать лечение. Только за полгода со старта продаж реализовано 25 тысяч полисов. По словам, первого заместителя генерального директора «ВТБ Страхование» Олега Меркулова, в рамках добровольного страхования клиенты получают более широкие возможности и дополнительные сервисы. А покупка полиса обходится дешевле, чем самостоятельное обращение в клинику.

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