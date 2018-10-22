Море призов и развлечений: «Комсомолка» приглашает 28 октября на «Автодень»
«Комсомольская правда» совместно с партнерами приглашает ростовчан весело и с пользой отметить День автомобилиста
Фото: "Архив КП"
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В ближайшее воскресенье, 28 октября, в торгово-развлекательном комплексе МЕГАМАГ пройдет традиционный "Автодень" с "Комсомолкой"!
Вас ждет множество полезных призов, конкурсов и интересных развлечений для всей семьи, а также много музыки и драйва.
Что будет еще?
Приходите и увидите сами!
Воскресенье, 28 октября, ТРК МЕГАМАГ. Начало - в 15 часов!
До встречи!
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