2018-10-22T12:46:04+03:00
Общество

Море призов и развлечений: «Комсомолка» приглашает 28 октября на «Автодень»

«Комсомольская правда» совместно с партнерами приглашает ростовчан весело и с пользой отметить День автомобилиста
Наталья Веснина
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Фото: "Архив КП"Фото: "Архив КП"
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В ближайшее воскресенье, 28 октября, в торгово-развлекательном комплексе МЕГАМАГ пройдет традиционный "Автодень" с "Комсомолкой"!

Вас ждет множество полезных призов, конкурсов и интересных развлечений для всей семьи, а также много музыки и драйва.

Что будет еще?

Приходите и увидите сами!

Воскресенье, 28 октября, ТРК МЕГАМАГ. Начало - в 15 часов!

До встречи!

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