«Без трусиков и топиков было бы лучше»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото с подружками

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-22T13:27:46+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону опубликовала в своем Инстаграм фото в нижнем белье, причем в компании своих подруг. Все три красавицы позируют на фоне окна. Если верить геолокации, снимок сделан в здании на Старом Арбате в столице.

- Сегодня ночью три ангела будут охранять твои фантазии, полетели! - подписала она снимок.

За день фото набрало почти 14 тысяч лайков.

liman_maria Сегодня ночью три Ангела будут охранять Твои фантазии

- Супер красивые спортивные девочки, вау просто! - написал один из Интернет-поклонников модели.

- Лучше бы в постели выполняли мои фантазии! - размечтался другой.

- Без трусиков и топиков было бы лучше, - предположил третий.

Но были и другие комментарии, в том числе и от критиков: «Что-то очень уж худенькие» и «Да, мама говорила, что надо учится, а то всю жизнь ...опой расплачиваться придется».