«Без трусиков и топиков было бы лучше»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото с подружками
Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону опубликовала в своем Инстаграм фото в нижнем белье, причем в компании своих подруг. Все три красавицы позируют на фоне окна. Если верить геолокации, снимок сделан в здании на Старом Арбате в столице.
- Сегодня ночью три ангела будут охранять твои фантазии, полетели! - подписала она снимок.
За день фото набрало почти 14 тысяч лайков.
- Супер красивые спортивные девочки, вау просто! - написал один из Интернет-поклонников модели.
- Лучше бы в постели выполняли мои фантазии! - размечтался другой.
- Без трусиков и топиков было бы лучше, - предположил третий.
Но были и другие комментарии, в том числе и от критиков: «Что-то очень уж худенькие» и «Да, мама говорила, что надо учится, а то всю жизнь ...опой расплачиваться придется».