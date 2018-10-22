2018-10-22T13:27:46+03:00
Общество

«Без трусиков и топиков было бы лучше»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото с подружками

Поклонники раскритиковали снимок
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники раскритиковали снимок. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Поклонники раскритиковали снимок. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону опубликовала в своем Инстаграм фото в нижнем белье, причем в компании своих подруг. Все три красавицы позируют на фоне окна. Если верить геолокации, снимок сделан в здании на Старом Арбате в столице.

- Сегодня ночью три ангела будут охранять твои фантазии, полетели! - подписала она снимок.

За день фото набрало почти 14 тысяч лайков.

liman_marialiman_maria
Сегодня ночью три Ангела будут охранять Твои фантазии
14002 отметок «Нравится»347 комментариевInstagram

- Супер красивые спортивные девочки, вау просто! - написал один из Интернет-поклонников модели.

- Лучше бы в постели выполняли мои фантазии! - размечтался другой.

- Без трусиков и топиков было бы лучше, - предположил третий.

Но были и другие комментарии, в том числе и от критиков: «Что-то очень уж худенькие» и «Да, мама говорила, что надо учится, а то всю жизнь ...опой расплачиваться придется».

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