2018-10-22T14:24:55+03:00
Здоровье

«Клиника года - 2018» выходит на финишную прямую

Проект «Клиника года» проходит в Ростове в третий раз. В нем принимают участие большие многопрофильные медицинские центры, частные клиники у дома, ветеринарные больницы, диагностические центры и другие учреждения
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Клиника года» - это проект для тех, кто хочет знать, насколько опытен и компетентен персонал в клиниках, каким оборудованием располагают медицинские центры, какие предоставляют гарантии и как помогают справиться с проблемами. В рубрике также публикуются полезные статьи о лечении различных заболеваний, советы и рекомендации. Можно принять участие и в фотоконкурсе «Улыбайся, Ростов!».

В течение трех месяцев аудитория KP.RU имела возможность познакомиться с клиниками и выбрать лучшие в различных номинациях. Среди них такие, как «Лучшая многопрофильная клиника», «Лучшая клиника ЭКО и репродукции», «Эффективное лечение зависимости», «Лучший медицинский центр в сфере гинекологии» и другие.

Проголосовать за лучшую клинику можно до конца месяца здесь: ОСТАВИТЬ ГОЛОС

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