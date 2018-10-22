2018-10-22T15:04:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону сконструировали установку для проращивания экологически чистой пшеницы

Изобретение разработали резиденты промковоркинга ДГТУ «Garaж»
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУФото: предоставлено пресс-службой ДГТУ
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В Ростове-на-Дону сконструировали установку для производства продуктов здорового питания. Устройство Eco Grow создает оптимальный микроклимат для быстрого роста экологически чистой пшеницы. Известно, что ноу-хау разработано резидентами промковоркинга ДГТУ «Garaж» и заявлено на конкурс «Донская сборка»* в номинации «Агротехнология года».

Как рассказали изобретатели, прибором контролируется не только температура проращивания семян и влажность, но и бактериальный фон: ультрафиолетовые лампы обеззараживают воздух и воду, используемую для полива. Благодаря точному соблюдению оптимальных условий проращивания пшеница всходит за десять дней. А современный дизайн и компактность позволяют использовать установку даже в залах магазинов здорового питания.

По словам руководителя проекта Анастасии Калиниченко, установка позволит получать в месяц до трех урожаев (!) экологически чистого продукта. И уже есть первые заказы на его поставку. По предварительным оценкам, цена такого устройства составляет порядка 200 тысяч рублей. Но в планах разработчиков удешевить конструкцию, сделав ее более компактной, в том числе и для использования в домашних условиях.

НАША СПРАВКА

«Донская сборка» - крупнейший на Юге России ежегодный конкурс-смотр изобретений. Помимо признания в профессиональной среде, победители получат финансирование на разработку полноценного прототипа и возможность использовать для работы мощности промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ. Отбор заявок - на сайте донскаясборка.рф.

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