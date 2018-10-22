2018-10-22T15:50:29+03:00
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Более 20 млн рублей потратят на ремонт пяти улиц в Ростове-на-Дону

Работы должны быть закончены до конца года
Илья БОГОМОЛОВ
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Власти Ростове ищут подрядчика для ремонта пяти улиц. Согласно материалам, опубликованным на сайте госзакупок, на эту цель из городского бюджета готовы направить 21,4 миллиона рублей.

Под обновление попала улица Фронтовая, там постелят новый асфальт, заменят бордюры и люки. Будут отремонтированы проезжая часть и тротуары улицы Малюгиной (на участке между проспектами Чехова и Кировским) и улицы Полторацкого (на участке между улицами Просвещения и Воровского). А вот на улице Подъездной замене подлежить только тротуар. Пятой объектом в списке стал участок улицы Комбайностроителей - от переулка Беломорского до улицы Страны Советов.

Подрядчик должен определиться до 6 ноября, а выполнить указанные работы - до 10 декабря.

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