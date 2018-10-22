2018-10-22T15:52:44+03:00
Общество

Отправлять эвакуаторы по заявкам ГИБДД будут диспетчеры из городского центра управления перевозками

Они же займутся назначением социального такси
Александр СТЕПАНОВ
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Координацией эвакуаторов займется конкретная служба. Фото: архив "КП".Координацией эвакуаторов займется конкретная служба. Фото: архив "КП".
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В мэрии южной столицы решили нагрузить городской центр управления пассажирскими перевозками дополнительными функциями.

- На его базе в ближайшее время будут организованы диспетчерская служба по эвакуации задержанных органами ГИБДД автомобилей и по координации работы социального такси, - сообщил на совещании в горадминистрации директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Саенко.

На сегодняшний день, по его словам, уже действует информационный ресурс, к которому есть возможность подключаться в том числе с помощью смартфонов: с его помощью пассажир может ознакомиться с расписанием движения городского пассажирского транспорта, выполнить поиск оптимального маршрута, отследить местоположение транспортных средств на маршруте в реальном времени.

Кроме того, есть сервис для навигации по местонахождению автомобилей социального такси.

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