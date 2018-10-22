2018-10-22T17:50:41+03:00
Общество

Только со взрослыми: в Ростовской области хотят запретить самостоятельные прогулки детей до семи лет

Предложение направлено в донской парламент
Ольга КУПОРОВА
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Полиция выступила с инициативой расширить положения так называемого «комендантского часа». В частности, стражи порядка считают недопустимыми самостоятельные прогулки детей до семи лет, их в обязательном порядке должны сопровождать взрослые. Подобное требование уже существует в соседнем Краснодарском крае.

Предлагаемые «санкции» также касаются подростков старше 16 лет. В подразделении по делам несовершеннолетних полагают, что им можно появляться на улице в ночное время только в сопровождении взрослых. Поправки, которые введут новые ограничения, предлагают внести в областной закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

Напомним, в Ростовской области «комендантский час» был объявлен девять лет назад. Было запрещено посещение подростками до 16 лет в ночное время общественных мест без сопровождения взрослых.

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