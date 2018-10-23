Очевидцы жалуются на протекающую крышу аэропорта Платов
Ростовчане в социальной сети обсуждают необычную фотографию из аэропорта Платов. Утром, 22 октября, очевидец снял, как в аэровокзале течет крыша, а на полу стоят ящики из зоны досмотра, которые собирают воду.
- Все полы в лужах. Столько денег потратили, неужели сложно было сделать крепкую крышу? - возмущается автор снимка.
- Ну вы и зажрались. Вам бесплатный встроенный душ в аэропорту сделали, а вы носом крутите, - иронизирует в комментариях ростовчанин Владимир Гончаров.
- Главное - красиво и в срок, а пассажиры потерпят, - прокомментировал пользователь Сергей Охрименко.
Ранее руководство аэропорта подтвердило готовность к работе в зимний период. Эта проверка больше касалась обслуживания самолетов, спецтранспорта и инженерных сетей, однако в отчете было сказано, что "здания и сооружения аэропорта также подготовлены к зиме".