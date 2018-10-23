2018-10-23T10:09:59+03:00
Общество

Очевидцы жалуются на протекающую крышу аэропорта Платов

Здание не защищает пассажиров от дождя
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото с места "потопа" из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места "потопа" из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Ростовчане в социальной сети обсуждают необычную фотографию из аэропорта Платов. Утром, 22 октября, очевидец снял, как в аэровокзале течет крыша, а на полу стоят ящики из зоны досмотра, которые собирают воду.

- Все полы в лужах. Столько денег потратили, неужели сложно было сделать крепкую крышу? - возмущается автор снимка.

- Ну вы и зажрались. Вам бесплатный встроенный душ в аэропорту сделали, а вы носом крутите, - иронизирует в комментариях ростовчанин Владимир Гончаров.

- Главное - красиво и в срок, а пассажиры потерпят, - прокомментировал пользователь Сергей Охрименко.

Ранее руководство аэропорта подтвердило готовность к работе в зимний период. Эта проверка больше касалась обслуживания самолетов, спецтранспорта и инженерных сетей, однако в отчете было сказано, что "здания и сооружения аэропорта также подготовлены к зиме".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове задержали мужчину с пистолетом, который пытался перебросить наркотик в колонию
В Ростовской области к 11 годам приговорили женщину, которая у школы-интерната продала кадету наркотик
В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция ищут многодетную мать
В Ростове-на-Дону после стрельбы в центре города возбудили уголовное дело
ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе
Ударился головой об асфальт: ростовчане осудили водителя, вытолкнувшего пассажира из автобуса
В Ростове-на-Дону под легковушкой провалился асфальт
В Ростове-на-Дону до конца октября будут отключать свет
В Ростовской области к шести годам приговорили мужчину, который после допроса ударил следователя
В Ростове-на-Дону синоптики обещают день без дождей
Улица Станиславского в Ростове-на-Дону стала проваливаться после дождя
В Ростовской области во время пожара пострадал мужчина
В Ростове-на-Дону часть улицы 14-Линия перекроют для пешеходов
Только со взрослыми: в Ростовской области хотят запретить самостоятельные прогулки детей до семи лет
Отправлять эвакуаторы по заявкам ГИБДД будут диспетчеры из городского центра управления перевозками
Более 20 млн рублей потратят на ремонт пяти улиц в Ростове-на-Дону