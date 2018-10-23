Очевидцы жалуются на протекающую крышу аэропорта Платов

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-23T10:09:59+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают необычную фотографию из аэропорта Платов. Утром, 22 октября, очевидец снял, как в аэровокзале течет крыша, а на полу стоят ящики из зоны досмотра, которые собирают воду.

- Все полы в лужах. Столько денег потратили, неужели сложно было сделать крепкую крышу? - возмущается автор снимка.

- Ну вы и зажрались. Вам бесплатный встроенный душ в аэропорту сделали, а вы носом крутите, - иронизирует в комментариях ростовчанин Владимир Гончаров.

- Главное - красиво и в срок, а пассажиры потерпят, - прокомментировал пользователь Сергей Охрименко.

Ранее руководство аэропорта подтвердило готовность к работе в зимний период. Эта проверка больше касалась обслуживания самолетов, спецтранспорта и инженерных сетей, однако в отчете было сказано, что "здания и сооружения аэропорта также подготовлены к зиме".