В Ростове-на-Дону часть улицы 14-Линия перекроют для пешеходов
В городе Ростове-на-Дону сообщается об очередных ремонтных работах. Как рассказали в Департаменте транспорта донской столицы, с 8 ноября по 22 декабря 2018 года будет прекращено движение пешеходов по тротуару по улице 14-Линия. Речь идет об ее восточной стороне. Там все это время будет проводиться капитальный ремонт ограждения возле Онкологического института. Пациентам предлагают обходить участок по западной стороне улицы.
Кроме того, в тот же день и на месяц для автомобилистов будет ограничено движение по улице Всесоюзная. В частности, в официальном сообщении чиновников говорится об участке - от Портовой до Малиновского. Будет занята всего одна полоса движения по северной стороне. Там планируют проходить ремонт опор освещения.
Горожан просят заранее выбирать альтернативные маршруты с учетом этой информации.