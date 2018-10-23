В Ростовской области во время пожара пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-23T10:22:44+03:00

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В минувший понедельник, 22 октября, в службу спасения поступила информация от жителей хутора Орлов Милютинского района. Они сообщили, что на улице Речная загорелся флигель, в котором живет семья. На место выехали два расчета пожарных.

- Сообщение поступило в 11:20, локализовать пламя удалось уже в 11:44, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Есть пострадавший.

Причина пожара выясняется, на месте происшествия работают эксперты, которые установят обстоятельства случившегося.

Спасатели донского региона призывают жителей строго соблюдать правила безопасности, не забывать, что от этого зависит здоровье и жизни людей, а также сохранность имущества. В случае обнаружения пожара надо звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».