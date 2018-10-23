2018-10-23T10:29:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону синоптики обещают день без дождей

Но теплой осени до температурных рекордов прошлых лет еще далеко
Ольга ГОПАЛО
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Дождей синоптики не обещают.Дождей синоптики не обещают.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прошедший накануне, 22 октября, ливень здорово напугал жителей Ростова-на-Дону. Еще бы, он стал одной из причин длинных вечерних заторов, в которых простояли горожане. Именно поэтому сегодняшний вечер многие также ждут с ужасом.

Но, если верить прогнозам синоптиков, дождя в донской столице во вторник, 23 октября, не предвидится. Да, будет облачно. Днем воздух прогреется от 13 до 15 градусов тепла. Ветер будет дуть западный, его скорость составит от пяти до восьми метров в секунду. К вечеру похолодает - до 10-12 со знаком плюс.

Надо сказать, что самый теплый этот день был в октябре 2013 года. Тогда на дворе стояла температура 23,2 градуса выше нуля. А вот самый суровый - в 1913 и 1945-м. В эти годы 23 октября было зафиксировано 4,4 градуса со знаком минус.

Метеорологи прогнозируют дождь лишь к концу недели - в ночь на четверг, 25 октября. И осадки всю пятницу.

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