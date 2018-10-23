2018-10-23T10:35:54+03:00
Происшествия

В Ростовской области к шести годам приговорили мужчину, который после допроса ударил следователя

Будучи подозреваемым, он угрожал сотруднику полиции
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области вынесли приговор жителю Зерноградского района, которого обвиняли в нападении на следователя. Как пояснили в прокуратуре, подозреваемый, будучи фигурантом уголовного дела по факту кражи, стал угрожать сотруднику полиции, который проводил расследование.

- После допроса злоумышленник напал на следователя, ударил его и стал душить, угрожая убийством, - пояснили в надзорном ведомстве. - Действиями указанного лица правоохранителю была причинена закрытая черепно-мозговая травма, повлекшая легкий вред здоровью.

Суд согласился с позицией обвинения, признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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