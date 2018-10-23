В Ростове-на-Дону под легковушкой провалился асфальт

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-23T10:50:29+03:00

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В социальных сетях города Ростова-на-Дону обсуждают случай, который произошел на одной из ростовских улиц, в районе Сельмаша. Фото ЧП опубликовал один из подписчиков городского паблика.

- У меня под офисом на прошлой недели что-то копали, потом все заасфальтировали и уехали, - написал автор снимка. - Сегодня утром человек поставил авто, а в обед вышел и чуть не заплакал: под его машиной асфальт кто-то украл. Что делать в такой ситуации и кому за эвакуатор расходы предъявлять?

Задался вопросом горожанин. Народ посочувствовал хозяину машины, поддержав словами «Хорошо, хоть не ушла». А ответ на его вопрос был следующим: «Тому - кто копал и плохо закопал».

Пост с фото едва не упавшей машины набрал больше двух тысяч лайков.