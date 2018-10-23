Ударился головой об асфальт: ростовчане осудили водителя, вытолкнувшего пассажира из автобуса

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-23T10:55:40+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео инцидента, произошедшего 22 октября на остановке с автобусом № 96. Предварительно, если верить ролику (видео 18+), двое нетрезвых мужчин пытались попасть в салон общественного транспорта. То ли у них нечем было заплатить, то ли водитель отказался пускать неадекватных граждан, но в итоге между шофером и несостоявшимися пассажирами произошел конфликт. Водитель оттолкнул одного из мужчин, и тот упал со ступенек автобуса, ударившись головой об асфальт. Рявкнув приятелю пострадавшего, чтобы тот поскорее забирал своего друга, шофер уехал с остановки. Очевидец, снявший происшсетвие на телефон, отметил, что выпавшего мужчины разбита голова.

В комментариях мнения разделились. Одни люди осудили действия водителя, другие негативно высказываются в сторону пьяных мужчин, разражающих всех своим видом.

- Водитель должен был вызвать полицию и скорую, - выразил свое мнение таганрогжец Сергей Немцев. - Оставление человека в опасности, он мог погибнуть. И вот не надо втирать, что он типа пьяница. А на это все должны среагировать правоохранительные органы.