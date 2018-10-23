В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция ищут многодетную мать

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-23T11:38:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Ростове-на-Дону в розыск объявлена Алла Броворец. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, заявление в полицию поступило о том, что в пятницу, 18 октября, 46-летняя женщина уехала из дома в неизвестном направлении. Она была на автомобиле марки «Ниссан» черного цвета.

Известно, что у женщины - трое детей, младшая из которых еще ходит в детский садик. Сама она работает там же.

К слову, к поиску пропавшей уже подключились волонтеры. Сейчас они обзванивают морги и больницы. Кроме того, в ближайшее время на улицах города будут расклеивать листовки с приметами пропавшей, в том числе в крупных торговых центрах, вокзалах и других многолюдных местах.

А еще просят всех, кто что-либо знает о том, где она может находиться, звонить по телефонам указанным ниже.

АЛЛО!

Телефоны: 8-800-700-54-52 или 02.