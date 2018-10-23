В Ростовской области к 11 годам приговорили женщину, которая у школы-интерната продала кадету наркотик

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-23T14:48:15+03:00

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В Аксайском районе вынесли приговор местной жительнице, которую признали виновной в сбыте наркотиков. Установлено, что будучи на территории кадетского казачьего корпуса, она продала запрещенное вещество воспитаннику учреждения, после чего ее задержали.

- При личном досмотре у женщины был обнаружен пакет с черным веществом, расфасованным по пяти отдельным сверткам, - пояснили в пресс-службе ФСБ России по Ростовской области. - Исследование показало, что изъятый порошок является метилэфедроном вместе с 4-хлорметкатиона (сильнодействующее синтетическое наркотическое средство, оборот которого запрещен на территории РФ - автр).

Суд признал женщину виновной сразу по двум статьям уголовного кодекса. Ближайшие 11 лет она будет находиться в исправительной колонии общего режима.