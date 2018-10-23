В Ростове задержали мужчину с пистолетом, который пытался перебросить наркотик в колонию
Служба исполнения наказания Ростовской области распространила официальное сообщение о задержании 36-летнего мужчины, который подозревается в хранении наркотиков. Взяли его на попытке перебросить запрещенное вещество на территорию исправительной колонии № 2.
- При задержании сотрудникам исправительного учреждения пришлось применить физическую силу и боевые приемы борьбы, так как на окрик оперативных работников «Стой!», гражданин достал из кармана предмет похожий на пистолет, - пояснили в ГУФСИН по Ростовской области.
При личном досмотре у задержанного нашли четыре свертка с растительным веществом (предположительно наркотического содержания), а также рогатка и пистолет «МП-654К» (копия известного боевого оружия в пневматическом исполнении).
Если вина ростовчанина будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Изъятый пистолет.Фото: ГУФСИН по РО