2018-10-23T15:16:46+03:00
Происшествия

В Ростове задержали мужчину с пистолетом, который пытался перебросить наркотик в колонию

Жителю города теперь грозит срок
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Служба исполнения наказания Ростовской области распространила официальное сообщение о задержании 36-летнего мужчины, который подозревается в хранении наркотиков. Взяли его на попытке перебросить запрещенное вещество на территорию исправительной колонии № 2.

- При задержании сотрудникам исправительного учреждения пришлось применить физическую силу и боевые приемы борьбы, так как на окрик оперативных работников «Стой!», гражданин достал из кармана предмет похожий на пистолет, - пояснили в ГУФСИН по Ростовской области.

При личном досмотре у задержанного нашли четыре свертка с растительным веществом (предположительно наркотического содержания), а также рогатка и пистолет «МП-654К» (копия известного боевого оружия в пневматическом исполнении).

Если вина ростовчанина будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Изъятый пистолет. Фото: ГУФСИН по РО

Изъятый пистолет.Фото: ГУФСИН по РО

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