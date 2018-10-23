Ростовчанин предложил сделать бесплатную пересадку в транспорте в течение часа

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-23T15:22:22+03:00

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Ростовчанин предложил сделать бесплатную пересадку в общественном транспорте города в течение часа.

- Текущая транспортная сеть города не всегда позволяет быстро и за одну поездку добраться из одного района города в другой, - написал на сайте «Активный ростовчанин» Иван Малышев. - Некоторые районы напрямую не соединены или соединены небольшим количеством транспорта, который долго ждать и прийти он может забитым. Если принять, что внедряемая транспортная сеть позволит оптимизировать работу транспорта, графики движения, то получается, что кто-то сможет ездить напрямую, а кто-то должен с пересадками, тратя больше денег на проезд. Предлагаю внедрить бесплатную пересадку в течение часа.

Горожанин написал, что подобная система внедрена не только в Европе, но и во многих городах-миллионниках нашей страны. То есть можно использовать уже имеющийся их опыт.

К слову, инициативу ростовчанина уже поддержали несколько десятков человек.

КОНКРЕТНО

Плюсы предложения

- делает систему транспорта более справедливой

- оптимальней загружает транспорт. Например, чтоб добраться с Буденновского на Сельмаш, нет необходимости ждать не часто ходящий вечером 42 или 5, а можно доехать на любом до Ленина и там пересесть на 94 автобус.

- в будущем может дать прирост людей, пользующихся транспортом, а не машинами, так как делает транспортную сеть более удобной.

…минусы...

- система не работает, если оплатить наличными

- нужна транспортная карта, на которой будет фиксироваться время. Банковская карта не подойдет.

КСТАТИ

Проголосовать за инициативу можно здесь (перейти)