2018-10-23T15:30:42+03:00
Общество

Льготная стерилизация для кошек и собак в Ростове-на-Дону 2018: где и сколько стоит

Выясняем, где и почем можно сделать льготную стерилизацию для кошек и собак в Ростове-на-Дону 2018
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и почем можно сделать льготную стерилизацию для кошек и собак в Ростове-на-Дону 2018.Выясняем, где и почем можно сделать льготную стерилизацию для кошек и собак в Ростове-на-Дону 2018.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Льготная стерилизация для кошек и собак в Ростове-на-Дону 2018: где и сколько стоит. Об этом рассказали в региональном Управлении ветеринарии. В частности, акция пройдет в шестнадцати городах Дона, в том числе и в Ростове-на-Дону.

Ближайший день льготной стерилизации - 25 октября. Как доьбавили в Управлении, цены на операцию будут снижены на тридцать процентов. Однако записаться на процедуру нужно заранее, так как количество операций ограничено временем работы ветеринарных врачей. Записаться надо не менее чем за три дня до предполагаемой стерилизации животного.

К слову, до конца года запланированы еще дни льготной стерилизации - речь идет о 29 ноября и 27 декабря.

По мнению ветврачей, стерилизация дает возможность снизить проблемы в содержании животных и сохранить их здоровье. Также в перспективе операция сокращает количество беспризорных животных.

КОНКРЕТНО

Где сделать льготную стерилизацию

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35

г. Красный Сулин, ул. Московская, 24, тел. 8 (86367) 5-29-45

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49

г. Ростов-на-Дону, ул. 16 линия, 18, тел. (863)251-82-09

г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 106, тел. (863)264-68-19

г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, тел. (863)210-80-90

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

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