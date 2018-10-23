В Ростове-на-Дону нашли многодетную мать, которая пропала четыре дня назад

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-23T15:39:23+03:00

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В городе Ростове-на-Дону нашли 46-летнюю женщину, которая пропала в пятницу, 18 октября. Как рассказали тогда в Главном Управлении МВД России по региону, в полицию поступило заявление о пропаже горожанке, которая проживала в Северном жилом массиве. Известно, что в тот день она уехала из дома на иномарке черного цвета, с тех пор о ее местонахождении не знали ни близкие, ни родные. Стражи порядка опросили всех, кто в тот день общался с дамой.

- Полицейские нашли пропавшую женщину на одной из улиц города, - добавили в ведомстве. - В отношении гражданки противоправных действий не совершалось.

Напомним, фото пропавшей ростовчанки появилось в социальных сетях с просьбой о помощи найти женщину. Сообщалось, что она - многодетная мать и работает в детском саду. К поиску горожанки подключились и волонтеры. К счастью, женщину удалось найти целой и невредимой.