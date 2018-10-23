2018-10-23T15:39:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону нашли многодетную мать, которая пропала четыре дня назад

Ничего криминального с ней не произошло
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
К счастью, женщину удалось найти целой и невредимой. Фото: Личная страница героини публикации.К счастью, женщину удалось найти целой и невредимой. Фото: Личная страница героини публикации.
Изменить размер текста:

В городе Ростове-на-Дону нашли 46-летнюю женщину, которая пропала в пятницу, 18 октября. Как рассказали тогда в Главном Управлении МВД России по региону, в полицию поступило заявление о пропаже горожанке, которая проживала в Северном жилом массиве. Известно, что в тот день она уехала из дома на иномарке черного цвета, с тех пор о ее местонахождении не знали ни близкие, ни родные. Стражи порядка опросили всех, кто в тот день общался с дамой.

- Полицейские нашли пропавшую женщину на одной из улиц города, - добавили в ведомстве. - В отношении гражданки противоправных действий не совершалось.

Напомним, фото пропавшей ростовчанки появилось в социальных сетях с просьбой о помощи найти женщину. Сообщалось, что она - многодетная мать и работает в детском саду. К поиску горожанки подключились и волонтеры. К счастью, женщину удалось найти целой и невредимой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таганроге иномарка провалилась под асфальт
В Ростове-на-Дону на новые светофоры хотят потратить 32,5 миллиона рублей
Льготная стерилизация для кошек и собак в Ростове-на-Дону 2018: где и сколько стоит
Ростовчанин предложил сделать бесплатную пересадку в транспорте в течение часа
В Ростове задержали мужчину с пистолетом, который пытался перебросить наркотик в колонию
В Ростовской области к 11 годам приговорили женщину, которая у школы-интерната продала кадету наркотик
В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция ищут многодетную мать
В Ростове-на-Дону после стрельбы в центре города возбудили уголовное дело
ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе
Ударился головой об асфальт: ростовчане осудили водителя, вытолкнувшего пассажира из автобуса
В Ростове-на-Дону под легковушкой провалился асфальт
В Ростове-на-Дону до конца октября будут отключать свет
В Ростовской области к шести годам приговорили мужчину, который после допроса ударил следователя
В Ростове-на-Дону синоптики обещают день без дождей
Улица Станиславского в Ростове-на-Дону стала проваливаться после дождя
В Ростовской области во время пожара пострадал мужчина
В Ростове-на-Дону часть улицы 14-Линия перекроют для пешеходов
Очевидцы жалуются на протекающую крышу аэропорта Платов
Только со взрослыми: в Ростовской области хотят запретить самостоятельные прогулки детей до семи лет
Отправлять эвакуаторы по заявкам ГИБДД будут диспетчеры из городского центра управления перевозками
Более 20 млн рублей потратят на ремонт пяти улиц в Ростове-на-Дону