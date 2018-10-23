В Таганроге иномарка провалилась под асфальт

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-23T15:54:42+03:00

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Сегодня днем, 23 октября, в Таганроге на пересечении улиц Дзержинского и Толбухина легковой автомобиль Nissan угодил в яму. Фотография "застрявшей в текстурах" машины появилась в социальной сети. Судя по снимку, под землю ушло одно колесо иномарки, оказался поврежден передний бампер. Машину из "ловушки" пришлось доставать бригаде спасателей.

Известно, что разрытая коммунальщиками яма была засыпана щебнем, но это не спасло автомобиль, заехавший в злополучное место.

Сегодня же в Ростове-на-Дону произошел похожий инцидент. Водитель поставил легковушку возле офиса на Сельмаше, а затем под ней провалился асфальт. Машину доставали с помощью эвакуатора. Также на улице Станиславского начала проваливаться тротуарная плитка.