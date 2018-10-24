В Ростовской области одна из самых дешевых продуктовых корзин в ЮФО
Ростовстат рассчитал стоимость минимального набора продуктов питания для жителей Южного федерального округа за сентябрь 2018 года. Самой дорогой "корзина" оказалась в Севастополе (почти 4300 рублей), за ним идут Краснодарский край (4015 рублей) и Республика Крым (4006 рублей). Ростовская область заняла в этом списке предпоследнюю строчку с цифрой в 3484 рублей, замкнул рейтинг Волгоградский регион (3434 рублей).
Для сравнения, средняя по России стоимость минимальной продуктовой корзины - 3840 рублей. Во всех регионах она подорожала, если соотнести с данными годичной давности.
Тот же орган опубликовал статистику изменении цен на продукты питания с 15 по 22 октября. В Ростовской области, по данным исследования, немного подорожали яйца, лук, гречка и сахар. Зато подешевели морковь, капуста и яблоки.