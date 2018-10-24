2018-10-24T08:38:37+03:00
Экономика

В Ростовской области одна из самых дешевых продуктовых корзин в ЮФО

Минимальный набор продуктов на Дону заметно дешевле, чем у соседних регионов
Илья БОГОМОЛОВ
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На донских рынках, почти как в Греции, есть все!На донских рынках, почти как в Греции, есть все!Фото: Оксана АРТЕМОВА
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Ростовстат рассчитал стоимость минимального набора продуктов питания для жителей Южного федерального округа за сентябрь 2018 года. Самой дорогой "корзина" оказалась в Севастополе (почти 4300 рублей), за ним идут Краснодарский край (4015 рублей) и Республика Крым (4006 рублей). Ростовская область заняла в этом списке предпоследнюю строчку с цифрой в 3484 рублей, замкнул рейтинг Волгоградский регион (3434 рублей).

Для сравнения, средняя по России стоимость минимальной продуктовой корзины - 3840 рублей. Во всех регионах она подорожала, если соотнести с данными годичной давности.

Тот же орган опубликовал статистику изменении цен на продукты питания с 15 по 22 октября. В Ростовской области, по данным исследования, немного подорожали яйца, лук, гречка и сахар. Зато подешевели морковь, капуста и яблоки.

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