Ростовчанин завоевал "серебро" чемпионата России по боксу

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-24T09:01:20+03:00

Он получил медаль в весовой категории "до 69 кг"

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В Якутске завершился чемпионат России по боксу 2018 года. В нем участвовали пятеро ростовчанка, и один из них - Харитон Агрба - стал серебряным призером турнира.

- В полуфинале весовой категории до 69 кг ростовский боксер одолел спортсмена из Дагестана Вадима Мусаева со счетом 5:0, но в финале уступил бронзовому призеру Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне Андрею Замковому, - сообщает Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону.

Кстати, в ходе этого соревнования отбирались кандидаты в сборную страны по боксу, которая выступит на чемпионата мира в следующем году. Турнир пройдет в России.

Добавим, что в чемпионате России, помимо Харитона участвовали ростовчане Роман Подопригора, Вадим Туков, Игорь Аттаров и Георгий Юновидов. Готовили спортсменов тренеры Дмитрий Павлюченков и Роман Подопригора.