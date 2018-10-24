В Ростовской области ищут 77-летнюю пенсионерку, которая пропала в Донецке

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-24T10:36:49+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлена 77-летняя пенсионерка. Известно, что Устина Ковалевич пропала еще в начале этого месяца. Сообщается, что последний раз ее видели 2 октября 2018 года в российском городе Донецке. Однако с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

- В тот день она была одета в пальто, темное трико, косынку и черные ботинки, - рассказали волонтеры, занимающиеся поисками пропавшей пожилой женщины. - Рост пенсионерки - 160-165 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, глаза серые.

Всех, кто-то что либо знает о ее местонахождении, просят звонить по номерам телефонов, указанных ниже.

В настоящее время листовки с ее изображением расклеивают на вокзалах, в крупных тоговых комплексах и многолюдных местах.

Напомним, в Ростове-на-Дону несколько дней искали многодетную мать, которая уехала из дома в низвестном направлении на своей иномарке черного цвета. Полиция нашла женщину на одной из улиц города, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

АЛЛО!

Если вы обладаете какой-либо информацией, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02.