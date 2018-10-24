Соцсети: В Ростове-на-Дону из кранов течет ржавая вода

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-24T10:46:10+03:00

По словам ростовчанина, такое безобразие в его квартире уже больше недели. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный", фото Дмитий Чиликин.

Жители жалуются на то, что такая жижа льется уже больше недели

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появились фото, сделанные ростовчанином в собственной ванной. На них видно, что в емкости находится вода грязно-коричневого цвета.

- Я понимаю, что я не первый, кто жалуется на воду, - подписал снимок Дмитрий Чиликин. - В период включения отопления вода может быть грязной, но эта жижа из кранов льется уже больше недели! Ни помыться, ни постирать, посуду не помоешь нормально.

В итоге, под постом развернулась настоящая дискуссия. Люди писали, что аналогичная ситуация с водой есть на Северном. Правда, во всех случаях конкретных адресов не называется.

- Надо звонить ругаться, - предложил кто-то из Интернет-пользователей.

На что другой подсказал более правовой путь.

- Стоимость экспертизы воды - около 2,5 тысячи рублей, - написал он со знанием вопроса. - Заказали, и на основании полученной экспертизы и "Правил ЖКХ", не платите до момента пока вода не станет соответствовать нормам.

Другие тоже согласны с тем, что нужно действовать, а не жаловаться друг другу в социальных сетях.