В Ростовской области в аварии пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-24T10:54:18+03:00

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В Ростовской области выясняют обстоятельства аварии со смертельным исходом, которая случилась на дороге в обход города Сальска. По предварительным данным, во вторник, 23 октября, около шести вечера 43-летний водитель Hyundai Accent пошел на обгон, но ошибся в оценке дистанции до встречной машины. На скорости иномарки (вторая тоже была Hyundai Accent) столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что погибли три человека — оба водителя и 81-летний пассажир одной из машин.

- Пострадали два человека (мужчины 31 год и 65 лет - автр), которые получили травмы различной степени тяжести, - пояснили в УГИБДД Ростовской области.

По факту аварии проводится проверка, во время которой будут выяснены детали столкновения.