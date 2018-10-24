«Вика, не шали»: поклонники оценили фото невесты Баскова в постели
Поклонники ростовчанки Виктории Лопыревой обсуждают ее фото, которое появилось в Интернете. На нем белокурая красавица позирует в постели фотографу. Из одежды на ней - черного цвета топик, облегающий силуэт, и коротенькие джинсовые шортики. Народ уже одарил красавицу 48 тысячами лайков.
- Вика, не шали, - написал один из подписчиков.
А другой посвятил невесте певца Николая Баскова (пара объявила о помолвке летом пошлого года, - прим. автр.) целое стихотворение, в котором есть такие строки:
«...От теплоты твоей, воодушевлен,
От поцелуя нежного, влюблен я
От кончиков всех пальцев, заведен!...»
Были и просто комплименты: «Вы такая особенная», «Улыбка сногсшибательная, и ты как всегда великолепна» и «Вправо можно сдвинуть фотку ....не видно многое...».