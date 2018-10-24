«Вика, не шали»: поклонники оценили фото невесты Баскова в постели

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-24T11:21:55+03:00

А один из подписчиков посвятил красавице стихи

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Поклонники ростовчанки Виктории Лопыревой обсуждают ее фото, которое появилось в Интернете. На нем белокурая красавица позирует в постели фотографу. Из одежды на ней - черного цвета топик, облегающий силуэт, и коротенькие джинсовые шортики. Народ уже одарил красавицу 48 тысячами лайков.

- Вика, не шали, - написал один из подписчиков.

lopyrevavika As long as I make you smile, I ll always find happiness loving you... V

А другой посвятил невесте певца Николая Баскова (пара объявила о помолвке летом пошлого года, - прим. автр.) целое стихотворение, в котором есть такие строки:

«...От теплоты твоей, воодушевлен,

От поцелуя нежного, влюблен я

От кончиков всех пальцев, заведен!...»

Были и просто комплименты: «Вы такая особенная», «Улыбка сногсшибательная, и ты как всегда великолепна» и «Вправо можно сдвинуть фотку ....не видно многое...».