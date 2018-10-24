Пес с "отрубленной ногой" навел страх на жителей Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-24T11:25:49+03:00

Добродушное животное со своей резиновой игрушкой может напугать не по-детски

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии пса по кличке Адик. Это была бы обычная подборка снимков стаффордширского терьера, если бы не игрушка, которую животное носит в зубах. Очевидно, это резиновая "отрубленная" нога из магазина приколов, но в пасти четвероногого она выглядит ужасающе.

Горожане осудили хозяина пса за такие игрушку. Комментаторы предположили, что если она потеряется, то пес будет икать похожую и найдет чью-нибудь настоящую ногу. А резиновый предмет, обнаруженный прохожими на улице, спровоцирует не один сердечный приступ.

Напомним, что в ростовских дворах можно найти много пугающих предметов. Чего только стоит жуткий манекен в порванной одежде, который ночью может довести неподготовленного прохожего до инфаркта.