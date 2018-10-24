2018-10-24T11:36:26+03:00
Общество

«Воистину красиво»: звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото в стрингах

Под фото красавицы уже тысячи лайков
ГОШЕВ Игорь
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Под каждым фото красавицы - тысячи лайков. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Под каждым фото красавицы - тысячи лайков. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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В Интернете обсуждают горячую фотографию звезды Playboy из Ростова-на-Дону Марии Лиман. Красавица вышла на прогулку среди полей в Краснодарском крае в одном свитере и стрингах, чем сильно удивила поклонников. Многие все же подумали, что сделала она это специально для фотосессии и не встретила по дороге прохожих.

Смелое фото брюнетки подписчики оценили, поставив, в общей сложности, уже девять тысяч лайков. Народ писал: «Воистину красиво». «Красотка, ты прекрасна» и «Ты — солнышко».

liman_marialiman_maria
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Причем изъяснялись комплиментами Интернет-пользователи не только на русском, но и иностранных языках.

Напомним, Мария Лиман из Ростова-на-Дону прославилась после того, как попала на обложку популярного мужского журнала. После этого красавицу стали приглашать в ток-шоу, но сама она мечтает стать голливудской актрисой и даже снялась сразу в нескольких сериалах.

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