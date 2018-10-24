В Ростове-на-Дону 160 семей почти неделю сидят без горячей воды и отопления

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-24T12:14:42+03:00

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В Ростове-на-Дону жильцы многоэтажки, что на улице Ленина 113/4, бьют тревогу.

- У нас вот уже шестой день отсутствует горячая вода и отопление, - написал в редакцию «Комсомольской правды-Ростов» наш читатель. - Со слов Управляющей компании, ситуация возникла в связи с тем, что вовремя не был завершен ремонт детской поликлиники № 5, которая находится в нашем доме. Никаких конкретных сроков не называют. А в доме проживает 160 семей. Помогите!

- Мы подаем горячую воду и отопление до границы раздела сети, - рассказали «КП» в Ростовских тепловых сетях. - С нашей стороны все в порядке, вода есть. Но проблема, действительно, внутри дома. В нем не завершен ремонт оборудования, поэтому нет ни отопления, ни воды. И в ответе за это - управляющая компания.

Как говорят эксперты, отключать отопление в отопительный сезон не допустимо. Все работы в городе должны были быть закончены в срок до 15 октября 2018 года. Жильцам посоветовали написать жалобу в прокуратуру