2018-10-24T12:14:42+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 160 семей почти неделю сидят без горячей воды и отопления

Говорят, что коммунальщики в срок не успели завершить работы
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Люди несколько дней сидят без горячей воды и отопления. Фото: ГОПАЛО Ольга.Люди несколько дней сидят без горячей воды и отопления. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону жильцы многоэтажки, что на улице Ленина 113/4, бьют тревогу.

- У нас вот уже шестой день отсутствует горячая вода и отопление, - написал в редакцию «Комсомольской правды-Ростов» наш читатель. - Со слов Управляющей компании, ситуация возникла в связи с тем, что вовремя не был завершен ремонт детской поликлиники № 5, которая находится в нашем доме. Никаких конкретных сроков не называют. А в доме проживает 160 семей. Помогите!

- Мы подаем горячую воду и отопление до границы раздела сети, - рассказали «КП» в Ростовских тепловых сетях. - С нашей стороны все в порядке, вода есть. Но проблема, действительно, внутри дома. В нем не завершен ремонт оборудования, поэтому нет ни отопления, ни воды. И в ответе за это - управляющая компания.

Как говорят эксперты, отключать отопление в отопительный сезон не допустимо. Все работы в городе должны были быть закончены в срок до 15 октября 2018 года. Жильцам посоветовали написать жалобу в прокуратуру

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Серебряный бор»: в Усть-Донецком районе восстанавливают лес после пожара
Житель Азова выловил в Дону голландского краба
Компания ВТБ МС проверила качество услуг по медицинским полисам
«Как жить без грусти и печали»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном боди порадовала поклонников
«Воистину красиво»: звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото в стрингах
Пес с "отрубленной ногой" навел страх на жителей Ростова-на-Дону
«Вика, не шали»: поклонники оценили фото невесты Баскова в постели
В Ростове-на-Дону на Суворовском автохам припарковался прямо на детскую площадку
В Ростовской области в аварии пострадали три человека
Соцсети: В Ростове-на-Дону из кранов течет ржавая вода
В Ростовской области ищут 77-летнюю пенсионерку, которая пропала в Донецке
Ростов-на-Дону вошел в десятку самых пьющих городов России
Ростовчанин завоевал "серебро" чемпионата России по боксу
В Ростовской области одна из самых дешевых продуктовых корзин в ЮФО
В Таганроге иномарка провалилась под асфальт
В Ростове-на-Дону на новые светофоры хотят потратить 32,5 миллиона рублей