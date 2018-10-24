«Как жить без грусти и печали»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном боди порадовала поклонников

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-24T12:26:46+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников снимков в откровенном боди. Под ним она поделилась с подписчиками Инстаграма своими мыслями.

- Хочется жить без грусти и печали, излучать всегда заряд бодрости и позитива, - подписала снимок красавица. - Вокруг слишком много сложностей. Хочу, чтобы на моих концертах каждый получал только энергию добра и любви.

- Ну, тоскливые, пасмурные деньки случаются в жизни каждого человека! - ответила кто-то из Интернет-пользователей красотке. - Без этого, наверное, никуда... И так, пожалуй, у всех..

Но, в основном, поклонники осыпали певицу комплиментами в духе: «Шикарная», «Дева дивная», «Таня, вы самая лучшая красавица». А один из них еще и посвятил стихи:

«Твоя душа полна добра,

А сердце света и любви,

Пусть будет счастьем жизнь полна

И сбудутся желания твои!»