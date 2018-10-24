2018-10-24T14:37:22+03:00
Общество

Компания ВТБ МС проверила качество услуг по медицинским полисам

Они получили и проверили 94 млн счетов медучреждений
Ольга КУБЫШЕВА
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Компания ВТБ Медицинское страхование получила и проверила 94 млн счетов, поступивших от медучреждений за оказанные населению услуги по полисам ОМС. Такую статистику здесь подвели за 9 месяцев 2018-го. Оказалось, что количество поступивших счетов, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, выросло на 7%.

По словам гендиректора ВТБ МС Елены Белоусенко, ежедневно россияне получают большое количество бесплатных медицинских услуг по полисам ОМС. И задача страховой компании – постоянно следить за их качеством. Это позволяет минимизировать риск различных нарушений, снизить количество жалоб от клиентов и повысить уровень оказания медпомощи в лечебных учреждениях страны.

Так, в рамках аудита специалисты страховой компании проверяли правильность заполнения медкарт пациентов, фактические сроки и объемы оказанных им медуслуг, корректность сумм в выставленных счетах на оплату и др. Кроме того, по полученным счетам страховая компания совместно с ведущими врачами провела свыше 4,1 млн (!) экспертиз качества и доступности медицинской помощи: число выявленных нарушений снизилось на треть.

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