«Серебряный бор»: в Усть-Донецком районе восстанавливают лес после пожара

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-24T17:04:40+03:00

На месте ЧП посадили более 30 000 саженцев

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В рамках осеннего древонасаждения была проведена акция по восстановлению леса, утраченного в результате пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Более 400 человек, взрослые и дети, внесли свой вклад в доброе дело, посадив молодые деревья.

Для посадки было подготовлено беспрецедентное количество саженцев: 30000 саженцев сосны и 5000 саженцев акации!

Лес после пожара. Фото: Андрей Реутин

Рядом с посадкой, это примерно в 1,5 км на юго-запад от станицы Усть-Быстрянская, находится место, где добывается и очищается минеральная вода "Серебряная", поэтому и название для леса выбрано "Серебряный бор".

Если посмотреть сверху на посадку, то можно увидеть очертания буквы "С".