2018-10-25T09:32:29+03:00
Общество

Ярмарка в Ростове-на-Дону: расписание на 27 октября 2018

Выясняем, расписание ярмарки 27 октября 2018 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, расписание ярмарки 27 октября 2018 в Ростове-на-Дону.Выясняем, расписание ярмарки 27 октября 2018 в Ростове-на-Дону.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Ярмарка в Ростове-на-Дону: расписание на 27 октября 2018. Как рассказали в правительстве региона, в этот раз она поменяет привычное место дислокации. И будет проходить не в центре города, а переместится в район Северного жилого массива.

Так, в ближайшую субботу, 27 октября, торговые ряды развернутся на парковке перед входом в гиппермаркет, что на улице Обсерваторная, 13. Покупателей будут ждать с 08:00 до 15:00. В министерстве сельского хозяйства региона обещают, что цены на ярмарке будут ниже рыночных примерно на десять-пятнадцать процентов, так торговые места для селян будут предоставляться бесплатно.

В свою очередь, горожане смогут приобрести продукцию уже нового урожая. На ярмарке будут представлены мясная и молочная продукция, фрукты и овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также мед. Там же будут продаваться рыба и ее производные.

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