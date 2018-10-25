2018-10-25T09:49:07+03:00
Общество

В Каменске осудили местную жительницу, которая издевалась над сыном

Женщину лишили родительских прав
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Каменске осудили местную жительницу, которая издевалась над сыномВ Каменске осудили местную жительницу, которая издевалась над сыномФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Каменске-Шахтинском перед судом предстала местная жительница, которую обвиняли в неисполнении обязанностей по воспитанию 11-летнего сына. Как рассказали в прокуратуре, женщина издевалась над школьником, не кормила, не заботилась, забросила дом, где жила.

- По версии органа предварительного расследования, обвиняемая злоупотребляла спиртными напитками и вела асоциальный образ жизни, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

Летом мальчика поместили в приют, у женщины был шанс на исправление, но она им не воспользовалась. Решением Каменского районного суда по исковому заявлению местного отдела образования обвиняемая лишена родительских прав.

Напомним, ранее в Каменске к 200 часам обязательных работ приговорили женщину, от «воспитания» которой сын сбежал в лес, где прятался.

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