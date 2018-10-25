2018-10-25T10:06:59+03:00
Общество

Ростовские эксперты МЧС завершили обследование здания колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство

Специалисты считают, что здание практически в норме
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МЧС России по РО
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Ростовские эксперты завершили изучение состояния здания в Керчи, где произошло массовое убийство. Специалисты испытательной пожарной лаборатории провели полное обследование и пришли к выводу, что оно находится в «ограниченно работоспособном состоянии, но угрозы обрушения конструкций нет».

- Обследование шло в два этапа, - рассказал начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС "Испытательная пожарная лаборатория по РО Сергей Дорошев. - На первом этапе был произведен визуальный осмотр пострадавшей части здания на предмет нарушения целостности конструкций.

На втором этапе уже обследование с помощью мобильного программно-диагностического комплекса «Стрела П», которое позволило оценить состояние в целом. Использовались четыре сейсмоприемных датчика, которые устанавливались по лестничной клетке на различном расстоянии. После чего специалисты сделали выводы.

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